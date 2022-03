Flinke winststijging Value8 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft de resultaten in 2021 flink zien stijgen. Dit bleek maandag uit cijfers van het bedrijf onder leiding van Peter Paul de Vries. "Uitstekend gepresteerd", concludeerde het bedrijf zelf. De portefeuille van de investeerder steeg voor het eerst tot boven de 100 miljoen euro. Value8 boekte een nettowinst van 18,4 miljoen euro in 2021, een stijging van bijna 10 miljoen euro op jaarbasis. De winst per aandeel liep zo op van 0,88 naar 1,87 euro. De intrinsieke waarde steeg ook, van 7,62 naar 9,32 euro per aandeel. Het eigen vermogen van Value8 stond eind 2021 op 96,1 miljoen euro, met een solvabiliteit van 85,2 procent. Value8 wil een dividend uitkeren van 0,17 euro per aandeel. Dat is een stijging van 6,25 procent ten opzichte van het dividend over 2020. Outlook Meer dan de helft van de investeringsportefeuille van Value8 bestaat uit beursgenoteerde aandelen. "Om die reden heeft ook Value8 last van het slechte beursklimaat in het eerste kwartaal 2022." De portefeuille van private ondernemingen zal naar verwachting van Value8 verder groeien en minder last hebben van de coronamaatregelen dan in 2020 en 2021. Op grond van het bovenstaande verwacht Value8 een daling van de intrinsieke waarde in het eerste kwartaal 2022. "Het streven blijft om ook in 2022 waardegroei te realiseren", aldus de investeerder maandag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.