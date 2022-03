Bescheiden verliezen in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager, na de koersrally op woensdag. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,8 procent tot 683,22 punten. "Beleggers komen even op adem na de rally op woensdag, ondanks de flinke winsten op de Aziatische beurzen vanochtend", aldus analisten van Interactive Investor. Woensdag schoot de AEX nog bijna vijf procent omhoog, waardoor er sprake was van de beste beursdag in jaren. De effectenmarkten stegen volgens marktanalisten na een interview waarin de Oekraïense president Volodymr Zelensky zijn ambitie voor een NAVO-lidmaatschap zei te herzien en dat hij open staat voor een dialoog over Donetsk en Loehansk, regio's die Rusland als onafhankelijk erkent, waardoor er hoop ontstond op een diplomatieke uitweg uit de oorlog. Bovendien is de recente koersdaling op de beurzen wel erg hard gegaan, zo vinden de analisten. Delegaties uit Oekraïne en Rusland ontmoeten elkaar vandaag in Turkije. "Desondanks zal de oorlog ongetwijfeld het economisch herstel van de coronacrisis vertragen en diverse bedrijven zullen steun nodig hebben om het hoofd boven wat te houden", aldus analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. "Tegelijk zorgt de oorlog voor een nog hogere inflatie, door de hoge energie- en grondstofprijzen", zo voegde de analist toe. "Dit beperkt de Europese Centrale Bank om actie te ondernemen, zeker nu Europese lidstaten gezamenlijk obligaties willen uitgeven om grootschalige investeringen in defensie en energie te kunnen bekostigen. Dit zal de inflatie verder aanjagen." Goldman Sachs verlaagde donderdag zijn ramingen voor de economische groei in de eurozone dit jaar van 3,9 tot 2,5 procent als gevolg van de impact van de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse zakenbank wijst onder meer op de hoge energieprijzen en productieverstoringen. De Europese Centrale Bank komt vanmiddag met een rentebesluit. "Wij verwachten dat ECB-voorzitter Christine Lagarde met een redelijk ‘dovish’ verhaal zal komen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De ECB wil volgens hem eerst de economische impact van de oorlog afwachten. "De ECB-bestuurders zijn zich bewust van het feit dat een minder stimulerend beleid niet zal helpen om de prijs van grondstoffen omlaag te krijgen. Hoge inflatie door een aanbodschok kun je niet bestrijden met het rentewapen", aldus Wiersma. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1056. De olieprijzen stegen met 3,1 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen steeg IMCD 0,7 procent na een koopadvies van ING. Prosus en ING leverden juist 2 procent in. Just Eat Takeaway.com daalde met 4,1 procent. In de AMX won Boskalis 28 procent op 32,56 euro. Grootaandeelhouder HAL bracht een bod uit op Boskalis van 32,50 euro per aandeel. De maritieme dienstverlener wordt met het bod gewaardeerd op 4,2 miljard euro. Degroof Petercam sprak van een bescheiden bod. Vopak won daarnaast 3,7 procent en Inpost 2,2 procent. Financials ABN AMRO en ASR Nederland sloten de rij met verliezen tot 1,9 procent. In de AScX verloren B&S en CM.COM 1,6 tot 2,5 procent, terwijl Kendrion juist 2,5 procent steeg. HAL wint 3,0 procent na het uitbrengen van het bod op Boskalis. Het lokaal genoteerde centenfonds VEON won krap 10 procent. Bron: ABM Financial News

