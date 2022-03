'Nog een jaar hogere prijzen door oorlog' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Door de oorlog in Oekraïne en de uitsluiting van Rusland blijven de prijzen van energie, metalen en andere grondstoffen, graan en kunstmest nog ongeveer een jaar lang hoog, waardoor consumenten minder te besteden hebben en bedrijven minder rendabel kunnen produceren. Dat is het basisscenario dat ABN AMRO donderdag schetst in een rapport. In dit scenario draait Rusland niet de gaskraan naar Europa dicht, maar kiezen veel bedrijven er voor om geen Russische producten meer te gebruiken. Voor Nederland betekent dit dat de inflatie hoog blijft, terwijl juist een afkoeling was voorzien voor dit jaar, na de schok van de pandemie. ABN AMRO rekent voor 2022 inmiddels op ruim 5 procent inflatie. De koopkracht van Nederlanders daalt hierdoor, waardoor de consumptie onder druk komtte staan. Veel huishoudens krijgen pas tegen het einde van dit jaar last van de hoge energieprijzen, omdat hun vaste contract dan afloopt. ABN Amro verwacht geen recessie, vanwege de inhaalgroei na de beperkingen van de pandemie. Nederlanders hebben gemiddeld flink wat geld gespaard en kunnen de hogere prijzen dus betalen. De krappe arbeidsmarkt voorkomt ook een sterke omslag van het sentiment in Nederland, denkt de bank. Ook de gedeeltelijke compensatie door de overheid zal de negatieve impact op de economische groei beperken. De hoge inflatie in het buitenland zal wel leiden tot minder vraag naar Nederlandse goederen en minder investeringen. ABN AMRO rekent al met al toch nog op 3 procent groei in 2022 en 1,6 procent in 2023. In een somberder scenario, waarin Rusland de gaskraan wel dichtdraait, duren de economische effecten van de oorlog mogelijk twee jaar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.