Vopak verwelkomt Shell en Total in Rotterdams project voor CO2-opslag

(ABM FN-Dow Jones) Het project van Vopak en Gasunie voor een terminal op de Maasvlakte voor vloeibare CO2 gaat een nieuwe fase in met een ontwerpcontract en het instappen van Shell en TotalEnergies in de samenwerking. Dat maakte Vopak donderdagochtend bekend. Vopak spreekt van een belangrijke mijlpaal. Het project CO2next beoogt de bouw van een terminal voor vloeibare CO2 op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven, waar partijen die niet zijn aangesloten op een CO2-pijplijn vloeibare CO2 kunnen leveren of afnemen. De terminal kan daarmee een cruciaal stuk infrastructuur worden in een toekomstige keten voor het opvangen en opslaan van kooldioxide (CCS). De beoogde startcapaciteit van 5,4 miljoen ton per jaar kan worden uitgebreid tot 15 miljoen ton per jaar, stellen de partners. Het project heeft zijn contract voor het zogeheten front-end ontwerp donderdag toegekend aan de ingenieursgroep Sener. In dit ontwerp zal de tijdsduur en de kosten van de voorgestelde terminal verder worden vastgesteld en kunnen vergunningen worden verkregen voordat er een definitieve investeringsbeslissing wordt genomen in 2025. De terminal moet worden verbonden met lege aardgasvelden in de Noordzee, waarin de afgevangen CO2 kan worden opgeslagen. Dit is cruciaal in het licht van het Nederlandse klimaatakkoord en de Europese Green Deal, stelde Vopak. Ook voor de industrie in Noordwest-Europa kan de reductie van CO2 hierdoor vergemakkelijken en kan Rotterdam in 2050 een CO2-neutrale haven worden. Bron: ABM Financial News

