Prosus investeert meer in Indiaas visplatform Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft zijn investering in het Indiase online-platform voor vishandel Captain Fresh vergroot, in een investeringsronde ter waarde van 50 miljoen dollar. Dit maakte het investeringsfonds maandag bekend. Captain Fresh startte in 2019 als marktplaats voor vis en zeevruchten, bedoeld om de kleine vissers en boeren langs de Indiase kust in contact te brengen met de gefragmenteerde vraag van detailhandelaren naar hun producten vanuit heel India. Inmiddels wil het bedrijf zichzelf uitbouwen tot een groot platform voor dierlijke eiwitten, dat via meerdere kanalen, in verschillende landen, verschillende soorten vlees en vis aanbiedt, zowel vers, ingevroren als levend. "Captain Fresh blijft de strategie zeer goed uitvoeren en in een hoog tempo", zei Ashutosh Sharma van Prosus Ventures in India. Prosus en Tiger Global, die al eerder in Captain Fresh investeerden, hadden een leidende rol bij de laatste investeringsronde. Andere deelnemers zijn Accel India, Matrix Partners India, Ankur Capital en Incubate Fund. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.