Beursblik: degelijke groei Universal Music Group voorzien

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in het vierde kwartaal van 2021 een degelijke groei gerealiseerd. Dit verwacht analist David Vagman van ING woensdag. ING mikt voor het vierde kwartaal op een omzetgroei van 15 procent op jaarbasis en een stijging van de EBITDA met 15,6 procent. Vooral de resultaten uit merchandise kunnen flink aantrekken, zo voorziet Vagman, die iets positiever is dan de analistenconsensus. Volgens de analist van ING zijn er momenteel zorgen dat het solide herstel in fysieke verkopen en merchandise vooral te maken heeft met een heropening van de economie na de coronacrisis, hetgeen impact zal hebben op de marges. "We zien dit echter niet als een structureel probleem, dus het langetermijnverhaal blijft intact." In het afgelopen kwartaal zag Vagman dat Universal flink de portemonnee opentrok om de catalogussen van bekende artiesten te kopen. Vagman hoopt wat meer informatie van Universal te krijgen over toekomstige deals. Universal heeft volgens ING al de grootste catalogus in handen en is de logische koper als partijen van hun muziekrechten af willen. Het aandeel Universal Music Group is dit jaar al met 20 procent gezakt, net als veel andere groeiaandelen, terwijl Warner Music 17 procent inleverde, Spotify 34 procent en Tencent Music 20 procent. "We zien dit als een mooi instapmoment", aldus Vagman, die dan ook zijn koopadvies op Universal handhaafde met een koersdoel van 30,00 euro. Het aandeel UMG steeg woensdagochtend licht tot 19,79 euro. Bron: ABM Financial News

