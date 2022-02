Sterke winststijging ASR Nederland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR Nederland

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft over 2021 fors meer winst gemaakt, bij een operationeel resultaat van ruim een miljard euro, dankzij aanhoudend sterke prestaties bij de niet-leven-tak, die profiteert van een gunstige impact van de coronacrisis. Dat maakte de verzekeraar woensdag bekend. De nettowinst steeg met 43 procent, van 657 miljoen in 2020 naar 942 miljoen euro. Het operationeel resultaat steeg met 15 procent van 885 miljoen naar 1,021 miljard euro. Dit is meer dan de stijging tot 990 miljoen euro die analisten gemiddeld voorzagen. Vooral in het segment Schade steeg het operationeel resultaat sterk, met 84 miljoen euro tot 325 miljoen euro. In het segment Leven was er een stijging van 33 miljoen naar 763 miljoen door een hogere marge op de beleggingen. Deze laatste stijging was niet voorzien door analisten. De gecombineerde ratio van kosten en claims bij de niet-levensverzekeringen verbeterde naar 91,8 procent. Zonder de impact van de coronacrisis zou dit bijna 95 procent zijn geweest, wat halverwege de bandbreedte voor de middellange termijn van 94 tot 96 procent ligt. Een lager percentage betekent een hogere winstgevendheid. Autonoom creëerde de verzekeraar 594 miljoen euro kapitaal, bijna 20 procent meer dan de 500 miljoen euro een jaar eerder. Per aandeel was het operationeel resultaat 5,17 euro en de verzekeraar stelt een dividend van 2,42 euro voor. Een jaar eerder was het dividend nog 2,04 euro, maar eind vorig jaar liet ASR al weten dat het voor 2021 minstens 2,40 euro wordt. ASR is ook voornemens om voor 75 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. De solvabiliteit kwam uit op 196 procent, 3 procent lager dan een jaar eerder. Dit was een procentpunt beter dan analisten gemiddeld voorspelden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.