Deere verhoogt jaaroutlook

(ABM FN-Dow Jones) Deere & Co heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de winst per aandeel hoger zien uitkomen dan voorzien en besloot de outlook te verhogen. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van het bedrijf over het eerste halfjaar.

CEO John May rekent op een aanhoudende sterke vraag door zowel de agrarische sector als de bouw.

Deere verwacht voor het lopende boekjaar een omzet van 6,7 tot 7,1 miljard dollar. Eerder ging het bedrijf uit van een bandbreedte van 6,5 tot 7,0 miljard dollar.

Analisten hielden al rekening met een jaaromzet van 6,9 miljard dollar.

Resultaten

De winst per aandeel kwam afgelopen kwartaal uit op 2,92 dollar tegen 3,87 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten die vooraf zijn geraadpleegd door FactSet gingen uit van een winstdaling tot 2,27 dollar per aandeel.

De omzet van Deere steeg met 5,0 procent naar 9,57 miljard dollar en ook dat was flink beter dan de consensus, waarin uitgegaan werd van 8,28 miljard dollar.

In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel Deere in New York vrijdag 0,1 procent hoger.