CM.com haalt eigen outlook

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in 2021 aan de eigen verwachtingen voldaan. Dit bleek donderdagochtend uit de cijfers van het mobiele betaal- en communicatieplatform. CM.com behaalde een jaaromzet van 237,0 miljoen euro, 67 procent meer dan in 2020. Bij de cijfers over het derde kwartaal verhoogde het bedrijf de omzetverwachting van 205 tot 225 miljoen euro naar 220 tot 240 miljoen euro omzet, om in december vervolgens aan te geven dat het aan de bovenkant van die bandbreedte zou uitkomen. De kernomzet, dat wil zeggen de inkomsten uit CPaaS, betalingen en platforms, steeg met 70 procent tot 228,8 miljoen euro. CPaaS was afgelopen jaar goed voor een omzetgroei van 68 procent. Bij betalingen was dit 81 procent en bij Platform ging het om een groei van 93 procent. De brutowinst bedroeg 62,7 miljoen euro, tegen 33,3 miljoen euro een jaar eerder. De marge lag op 26 procent. Vorig jaar kwam de marge uit op 24 procent. Het nettoresultaat was 17,5 miljoen euro negatief. In 2020 leed CM.com een verlies van 13,0 miljoen euro. Voor 2022 mikt CM.com op een omzetgroei in lijn met de doelstellingen voor de middellange termijn van meer dan 30 procent stijging per jaar. Verder rekent het bedrijf op een 'uptick' in de volumes bij betalingen en tickets dankzij de heropening van de economie na de coronapandemie. CEO Jeroen van Glabbeek sprak van een "sterke start van het jaar". Bron: ABM Financial News

