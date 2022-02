Russische centrale bank verhoogt rente fors Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Rusland heeft het belangrijkste rentetarief verhoogd. Dit maakte het monetair beleidsorgaan vrijdag bekend. De beleidsmakers besloten om het rentetarief met 100 basispunten te verhogen naar 9,5 procent. De bank gaf in een toelichting aan dat de inflatie dit moment ruim boven de doelstelling van circa 4 procent ligt. In januari bedroeg de inflatie 8,7 procent, tegen 8,4 procent in december. De raming voor februari ligt op 8,8 procent. Vermoedelijk daalt de inflatie later dit jaar naar 5 tot 6 procent en zal medio 2023 de inflatie zijn gedaald naar circa 4 procent. De centrale bank zei vrijdag dat het de rente nog verder zal verhogen, als blijkt dat deze ramingen niet worden gehaald. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.