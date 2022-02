'Tesla kiest Beijing voor nieuw ontwerpcentrum' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla wil een designcentrum in Beijing vestigen. Dit schrijft Reuters vrijdag op basis van een overheidsdocument van de Chinese stad. Tesla kondigde de opening van een dergelijk centrum in 2020 aan, maar gaf geen details over waar deze zou komen te staan. Vorig jaar schreef Reuters dat de fabrikant mogelijk voor Shanghai zou kiezen, aangezien daar al een fabriek van Tesla staat. Tesla was niet beschikbaar om vragen van Reuters de beantwoorden. Bron: ABM Financial News

