SBM Offshore haalt eigen winstverwachting

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft het afgelopen jaar in grote lijnen voldaan aan de in november verlaagde outlook. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de Schiedamse oliedienstverlener. CEO Bruno Chabas stelde in een toelichting dat SBM Offshore afgelopen jaar goed heeft gepresteerd en de topman benadrukte dat het record orderboek de komende jaren veel werk zal genereren. De oliedienstverlener rapporteerde een daling van de omzet op jaarbasis van 5 procent naar 2,24 miljard dollar. De omzetverwachting stond eerder nog op 2,6 miljard dollar, maar in november besloot de oliedienstverlener om deze outlook te verlagen naar minimaal 2,3 miljard dollar, vanwege vooral een verschuiving in de verwachte toetreding van partners tot de joint venture FPSO Almirante Tamandaré, van eind 2021 naar begin 2022. SBM Offshore boekte het afgelopen jaar volgens de directional boekhoudmethode, waarbij de inkomsten gespreid worden geboekt, overeenkomstig de echte inkomsten, een onderliggende EBITDA van 931 miljoen dollar, in vergelijking met 944 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. SBM Offshore gaf zelf in november nog een verwachting van circa 900 miljoen dollar af. Onder de streep resteerde een winst voor aandeelhouders van 121 miljoen dollar. Dit was een jaar eerder 38 miljoen dollar. Acht door SBM Offshore gepolste analisten rekenden vooraf op een omzet van 2,33 miljard dollar, een EBITDA van 927 miljoen dollar en een nettowinst van 97 miljoen dollar. De divisie Lease & Operate was goed voor een onderliggende EBITDA van 989 miljoen dollar, terwijl het Turnkey-resultaat 19 miljoen dollar bedroeg. Voor het jaar 2022 rekent de oliedienstverlener op een omzet van meer dan 3,1 miljard dollar en een onderliggende EBITDA van circa 900 miljoen dollar. Analisten rekenden voor de cijfers van vandaag op een omzet voor 2022 van 2,99 miljard dollar met een EBITDA van 993 miljoen dollar. Het pro-forma orderboek bedroeg ultimo 2021 29,5 miljard dollar. Dit is een forse stijging ten opzichte van eind 2021, toen het orderboek voor 21,6 miljard dollar was gevuld. SBM Offshore stelt een dividend voor van 1 dollar per aandeel, hetgeen neerkomt op een bedrag van circa 180 miljoen dollar, en een stijging van 13 procent. Het aandeel SBM Offshore sloot woensdag op de Amsterdamse beurs 0,7 procent hoger op 14,70 euro. Bron: ABM Financial News

