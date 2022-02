Verlies voor Lyft

(ABM FN-Dow Jones) Lyft heeft in het vierde kwartaal de volumes van chauffeurs en de omzet per passagier zien toenemen, wat wijst op herstellende vraag na de n de coronapandemie, maar boekte een kwartaalverlies door hogere loon- en verzekeringskosten.

De Amerikaanse taxi-app boekte een omzet van 970 miljoen dollar, wat 70 procent meer is dan een jaar eerder en 12 procent hoger dan in het derde kwartaal. Het cijfer was hoger dan de 930 miljoen tot 940 miljoen dollar die het bedrijf zelf had afgegeven als verwachting, en ook hoger dan de consensusverwachting die op 939 miljoen dollar lag.

Het nettoresultaat was een verlies van 259 miljoen dollar, vooral door de uitbetaling van loon in aandelen en gerelateerde loonbelasting en voor verzekeringen die volgens toezichthouders moesten worden betaald over voorgaande periodes. Zonder de bijzondere posten was er een nettowinst van 32 miljoen dollar, wat conform de analistenverwachtingen was.

De aangepaste EBITDA, of het resultaat voor rente, belastingen, afwaardering en amortisatie van goodwill, was 74,7 miljoen dollar.

Het bedrijf had vooraf 70 miljoen tot 75 miljoen dollar voorzien en kwam dus aan de bovenkant van die outlook uit.



"We voelen ons geweldig dat we 2021 in een veel sterkere positie hebben afgesloten dan een jaar eerde", zei voorzitter en mede-oprichter John Zimmer.

Er waren 18,7 miljoen actieve chauffeurs, wat 49 procent meer was dan een jaar eerder, hoewel het iets lager was dan in het derde kwartaal. De omzet per actieve chauffeur steeg 14 procent tot 51,79 dollar. Een goede indicator dat er meer chauffeurs beschikbaar zijn is volgens Zimmer dat de tijd voordat een opgeroepen taxi arriveert in twee kwartalen met 30 procent is gedaald.

Zimmer wilde geen indicatie geven van de resultaten in het eerste kwartaal tot nog toe. Financiële verwachtingen volgen in een analistencall.