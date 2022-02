Beursblik: weer zwarte cijfers bij Aegon verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het vierde kwartaal weer winst gemaakt, na in het derde kwartaal licht in het rood te zijn geschoten door eenmalige posten van bijna een half miljard euro. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten, gepubliceerd door de verzekeraar zelf. De analisten rekenen gemiddeld op een winst van 419 miljoen euro, door een positieve impact van fair value-marktbewegingen van 169 miljoen euro. Daar staan slechts afschrijvingen ter waarde van 16 miljoen euro tegenover. In het derde kwartaal was er nog een nettoverlies van 60 miljoen euro, door een eenmalige last van 470 miljoen euro. Het operationele resultaat voor belastingen kwam in het vierde kwartaal naar verwachting uit op 461 miljoen euro. Dit is iets meer dan de 443 miljoen euro in het derde kwartaal. De verzekeraar genereerde 306 miljoen euro kapitaal, verwachten de analisten. De solvabiliteitsgraad kwam eind 2021 uit op 216 procent. Dat was een kwartaal eerder 209 procent. In aanloop naar de kwartaalcijfers besloot analist Jason Kalamboussis van ING het advies voor Aegon op Kopen te zetten met een koersdoel van 6,25 euro. Volgens de analist ondergaat Aegon onder het nieuwe management "een ongekende transformatie" die een einde zal maken aan jarenlange ondermaatse prestaties. En dit zal voor een herwaardering van het aandeel zorgen, voorziet de analist. Kalamboussis denkt ook dat Aegon bij de komende jaarcijfers de outlook met 20 procent zal verhogen. "De aandelen bieden een unieke blootstelling aan de VS, waar gunstige renteverhogingen worden verwacht", merkte Kalamboussis op. Aegon opent woensdagochtend de boeken. Bron: ABM Financial News

