Resultaten Sanofi trekken aan

(ABM FN-Dow Jones) Sanofi heeft in het vierde kwartaal de omzet en winst zien aantrekken, terwijl de winst in het lopende jaar vermoedelijk ook zal stijgen. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Franse farmaceut.

In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op krap 10 miljard euro tegen 9,4 miljard euro een jaar eerder. Specialty Care is inmiddels de grootste divisie in omzet. De tak was in het vierde kwartaal goed voor een omzet van 3,5 miljard euro, hetgeen een stijging op jaarbasis is van 21,3 procent, aangejaagd door het bestseller-medicijn Dupixent bij eczeem. De omzet uit vaccins daalde met 6,5 procent, ondanks sterke verkopen in Europa. In het derde kwartaal werden nog veel vaccins gekocht, terwijl in heel 2021 relatief weinig Amerikanen een griepprik haalden.

Onder de streep restte een nettowinst van 1,13 miljard euro, waar dit een jaar eerder nog 1,08 miljard euro was. De zogeheten business-winst per aandeel, een belangrijke maatstaf voor Sanofi, kwam in het afgelopen kwartaal 13 procent hoger uit op 1,38 euro. In heel 2021 steeg deze winst per aandeel met 15,5 procent tot 6,56 euro. Sanofi mikte zelf op een stijging van 14 procent.

Voor dit jaar mikt Sanofi op een groei van de business-winst per aandeel met lage dubbele cijfers.