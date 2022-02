T-Mobile US boekt lagere winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) T-Mobile US heeft het afgelopen kwartaal een lagere winst geboekt op een hogere omzet, voornamelijk als gevolg van een geplande verhoging van fusie-gerelateerde kosten. Dit bleek woensdag nabeurs na de publicatie van kwartaalcijfers van het Amerikaanse telecombedrijf. T-Mobile US boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 422 miljoen dollar, ofwel 0,34 dollar per aandeel, in vergelijking met 750 miljoen dollar, ofwel 0,60 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 0,13 dollar per aandeel. De omzet steeg van 20,3 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2020 naar 20,8 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Analisten rekenden op 21,1 miljard dollar. Het telecomconcern kon netto 1,8 miljoen klanten bijschrijven, terwijl analisten rekenden op 1,7 miljoen klanten. Outlook T-Mobile US verwacht in 2022 netto 5 tot 5,5 miljoen klanten toe te kunnen voegen. Fusiegerelateerde kosten zullen naar verwachting in 2022 4,5 miljard dollar tot 5 miljard dollar bedragen voor belastingen. Het aandeel T-Mobile US noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 8,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.