Beursblik: hogere resultaten verwacht bij Marel

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft in het vierde kwartaal van 2021 overwegend hogere resultaten behaald en dan met name op kwartaalbasis. Dit blijkt uit een vooruitblik van ING op de cijfers van de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkingsmachines, die woensdag nabeurs verschijnen. Voor het vierde kwartaal voorspelt de consensus van Vara Research een omzet van 366,2 miljoen euro, waar Marel in het derde kwartaal een omzet behaalde van 331,9 miljoen euro. ING is iets conservatiever en rekent op een omzet van 346,7 miljoen euro in het vierde kwartaal. De aangepaste EBIT is volgens de consensus uitgekomen op 44,9 miljoen en volgens ING op 38,1 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2021 kwam het resultaat uit op 36 miljoen euro. Het aantal ontvangen orders van Marel stond eind derde kwartaal op bijna 361 miljoen euro. Voor het vierde kwartaal rekent de markt op 369 miljoen en ING op 355 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2020 behaalde Marel een omzet van 343,3 miljoen euro, een aangepaste EBIT van 52,3 miljoen en ontving het voor bijna 320 miljoen euro aan orders. De consensus rekent verder op een dividendvoorstel van 4,67 euro per aandeel over 2021. ING is terughoudender en voorspelt 3,99 euro. Volgens ING ligt de focus bij de cijfers op de impact van de hoge inflatie op de operationele marges, nadat die in het derde kwartaal bij Poultry en Meat tegenvielen, met respectievelijk 13,8 en 8,6 procent. In het vierde kwartaal van 2020 lagen de marges bij deze twee takken nog op 19,7 en 12,1 procent. Ook de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen is iets om in de gaten te houden bij de resultaten van Marel, aldus analist Tijs Hollestelle van ING. ING heeft een koopadvies op Marel en een koersdoel van 6,95 euro. Het aandeel noteerde dinsdagmiddag een procent hoger op 5,62 euro. Bron: ABM Financial News

