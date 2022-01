Woningprijzen stegen minder hard in vierde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De woningprijzen in Nederland zijn in het vierde kwartaal van afgelopen jaar minder hard gestegen, terwijl er ook minder woningen werden verkocht. Dit bleek woensdagavond uit het Kadaster Kwartaalbericht. In het vierde kwartaal van 2021 wisselden 52.800 woningen van eigenaar. Dat is volgens het Kadaster 2 procent minder dan in het derde kwartaal en 21 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2020. De prijzen lagen in het vierde kwartaal 19,6 procent hoger dan een jaar ervoor. "Wel is dit licht vertekend, doordat investeerders in het vierde kwartaal van 2020 veel goedkope appartementen kochten", aldus het Kadaster. De gemiddelde woningprijs bedroeg 403.000 euro. Bron: ABM Financial News

