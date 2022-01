Federal Reserve en cijferseizoen trekken beleggersaandacht

(ABM FN-Dow Jones) Komende week komt het cijferseizoen in eigen land verder op gang terwijl de Federal Reserve met een nieuw rentebesluit komt en de macro-agenda verder ook behoorlijk gevuld is.

Maandag beginnen we met een hele reeks aan samengestelde inkoopmanagersindices uit Europese landen alsook Japan en de Verenigde Staten.

Een dag later staan er ook vooral voorlopende indicatoren op het programma, in de vorm van ondernemersvertrouwen in Duitsland en België, maar ook het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Zoals steeds is dit eerste cijfer afkomstig van de Conference Board en komt er een tweede van de Universiteit van Michigan op vrijdag. Woensdag staat het Franse consumentenvertrouwen gepland, donderdag het Duitse en vrijdag het Europese.

Inflatie en rente

Woensdag staat in het teken van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve komt met een nieuw rentebesluit en vooral de bijhorende commentaren zijn voor beleggers van belang. Nu het laatste inflatiecijfer tot maar liefst 7 procent is opgeklommen klinken de beleidsmakers steeds meer hawkish.

"We verwachten dat de FOMC de marktverwachting verder zal verankeren dat de rente in maart verhoogd wordt met 25 basispunten", zeiden economen van de Japanse bank Nomura in een voorbeschouwing.

De markt verwacht momenteel al een viertal renteverhogingen voor dit jaar en in maart zou het volledige inkoopprogramma moeten afgerond zijn. Eventueel laat de Fed al in haar kaarten kijken over de toekomstige afbouw van die gigantische balans met opgekocht schuldpapier.

Een ander element, naast inflatie, waar de Federal Reserve naar kijkt voor het uitstippelen van haar beleid is de arbeidsmarkt. Donderdag komen de wekelijkse steunaanvragen weer naar buiten.

Die dag staat ook een groeicijfer voor de grootste economie ter wereld gepland. Vrijdag sluiten we de week af met de Franse en Belgische economische groei, de Belgische inflatie alsook de Europese geldhoeveelheid. De persoonlijke inkomens en bestedingen in de VS, met daarbij de PCE kerninflatie die voor de Fed belangrijk is, zal ook met aandacht worden bestudeerd.

Bedrijfscijfers

Het cijferseizoen was vorige week al volop bezig in het buitenland maar komende week staat de agenda pas echt goed vol.

Maandag zijn er cijfers van Halliburton en IBM. Dinsdag openen Remy Cointreau, 3M, American Express, General Electric, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Verizon, Microsoft en Texas Instruments de boeken.

Woensdag kijken we in de richting van Abbott Laboratories, AT&T, Boeing, Kimberly-Clark, Intel en Tesla.

Donderdag wordt erg druk met resultaten van Samsung, Deutsche Bank, SAP, easyJet, Comcast, Mastercard, McDonald’s, Sherwin-Williams, Nucor, Visa en Apple.

Vrijdag zijn er nog cijfers van UniCredit, Caterpillar, Colgate-Palmolive en Chevron.

In Nederland is de bedrijfsagenda redelijk gevuld komende week. Philips open maandag de boeken en waarschuwde recent al dat terugroepacties en problemen in de aanvoerketen de resultaten in het vierde kwartaal flink onder druk stonden.

Dinsdag opent NSI de boeken, donderdag RoodMicrotec. Vrijdag is het de beurt aan Signify en WDP. SnowWorld houdt dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering.