Beursblik: UBS haalt KPN van kooplijst

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het advies voor KPN verlaagd van Kopen naar Neutraal bij een ongewijzigd koersdoel van 3,00 euro. Analisten van de Zwitserse bank blijven positief over KPN in het licht van de aantrekkelijke marktstructuur en het rendement dat aandeelhouders zullen maken dankzij een combinatie van dividend en de inkoop van eigen aandelen. Bovendien blijft er een optie dat private equity-partijen opnieuw geïnteresseerd raken in het Nederlandse telecombedrijf. Desondanks zullen de kostenbesparingen waarschijnlijk meer richting 2023 worden gerealiseerd, terwijl de conclusie van het onderzoek naar de toegangsregulering met betrekking tot telecomnetwerken aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar wordt verwacht. "Het ontbreekt aan aanjagers op korte termijn voor het aandeel KPN", concludeerde UBS. Het aandeel KPN koerste vrijdagochtend 0,9 procent lager op 2,82 euro. Bron: ABM Financial News

