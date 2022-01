Video: Fed verhoogt rente in maart Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Recente gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt en inflatie zullen de Federal Reserve aanmoedigen om de afbouw van de monetaire stimulering dit jaar op te voeren. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera tegen ABM Financial News. "Het inflatiedoel van de Fed is duidelijk gehaald: de feitelijke inflatie is nu 7 procent op jaarbasis. De centrale bank is zich er ook steeds bewuster van dat de economie van na de pandemie er anders uitziet dan die van daarvoor." Het percentage van de bevolking in de VS dat geen deel uitmaakt van de beroepsbevolking en zegt geen baan te willen, neemt toe. Dit betekent volgens Juvyns dat het aantal Amerikanen dat beschikbaar is voor werk is afgenomen en dat de arbeidsmarkt zeer krap is geworden, met meer vacatures dan mensen die beschikbaar zijn voor werk. "Omdat deze situatie hogere lonen en dus een mogelijk meer langdurige inflatie in de hand werkt, zijn er volgens ons sterke redenen voor een eerste renteverhoging door de Fed tijdens haar vergadering in maart." Klik hier voor: Fed verhoogt rente in maart Bron: ABM Financial News

