Hoge Duitse inflatie bevestigd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De sterke stijging van de consumentenprijzen in Duitsland in december is bevestigd. Dit bleek woensdag uit definitieve cijfers van statistiekbureau Destatis. Afgelopen maand kwam de inflatie op jaarbasis, zoals verwacht, uit op 5,3 procent tegen 5,2 procent in november. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,5 procent, ook conform verwachting. In heel 2021 stegen de prijzen met 3,1 procent. Vooral in de tweede helft van het jaar nam het prijspeil sterk toe. Het gaat om de hoogste inflatie in bijna 30 jaar, aldus Destatis. In 1993 bedroeg de inflatie 4,5 procent. De geharmoniseerde consumentenprijzenindex steeg in december met 5,7 procent op jaarbasis en met 0,3 procent op maandbasis. Bron: ABM Financial News

