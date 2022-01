Chinese president tegen renteverhoging Fed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese president Xi Jinping heeft zich uitgesproken tegen renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve. Dit deed Xi in een toespraak tijdens het World Economic Forum, dat dit jaar opnieuw virtueel wordt gehouden vanwege de coronapandemie. "Als grote economieën op de rem trappen of een U-bocht maken in hun monetaire beleid, leidt dat tot een serieus negatief spillover-effect. Dat zal uitdagingen geven voor de mondiale economische en financiële stabiliteit en opkomende economieën zullen hiervan de meeste pijn voelen", aldus de Chinese leider. Van alle grote centrale banken lijkt de Fed het meest agressief in te zullen grijpen, met naar verwachting vier renteverhogingen dit jaar. Ook rekent de markt erop dat de Amerikaanse centrale bank zijn bijna 9 biljoen dollar omvattende balans gaat inkrimpen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag rond de 1,80 procent en daarmee op precorona niveau. Ondertussen is de People's Bank of China nog altijd accommoderend en verlaagde het maandag nog twee beleidsrentes met 10 basispunten. De Chinese economie groeide in het vierde kwartaal sterker dan verwacht, met 4 procent, maar er was ten opzichte van de drie maanden ervoor wel sprake van een groeivertraging. Luc Aben van Van Lanschot Kempen waarschuwt voor moeilijke maanden voor China, waarbij Beijing door "geleidelijke en gerichte ingrepen een al te forse afkoeling zal proberen te voorkomen. Al was het maar omdat Xi Jinping eind dit jaar een nieuwe termijn als partijleider wil afdwingen", aldus de econoom. Dat China vreest voor Amerikaanse renteverhogingen is niet zo vreemd; ondanks dat de VS nog altijd importheffingen aan Beijing oplegt, kopen Amerikanen nog altijd flink in China. Tot en met november 2021 ging het om 463 miljard dollar aan Chinese goederen. Een sterke export helpt China een zwakkere binnenlandse groei te compenseren. Bron: ABM Financial News

