Tesla moet honderdduizenden auto's terugroepen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla roept honderdduizenden auto's terug vanwege problemen met de kofferbak. Het gaat om auto's van de modellen 3 en S. De fabrikant meldde de problemen op 21 december bij de Amerikaanse toezichthouder. Het betreft auto's uit 2017 tot en met 2020 en enkele van het Model S uit de periode 2014 en 2021. Door het openen van de kofferbak kan de camera aan de achterkant van de auto beschadigen. En ook zijn er problemen geconstateerd met de afsluiting van de kofferbakklep aan de voorkant. Deze kan daardoor onverwacht openschieten. In beide kwesties is er extra risico op ongelukken. Daarom moeten alle toestellen worden gecontroleerd en waar nodig gerepareerd worden. Bron: ABM Financial News

