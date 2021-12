Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 73,79 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,4 procent duurder. Deze verkorte handelsweek steeg de WTI-olieprijs ruim 2 procent. Vrijdag is de oliemarkt net als Wall Street gesloten. Berichten dat het ziekteverloop van de omikronvariant van het coronavirus mogelijk milder is dat die bij eerdere mutaties, werd door de oliemarkten positief ontvangen. Dit maakt de kans kleiner dat grote landen weer in lockdown moeten, wat ongunstig zou zijn voor de vraag naar olie. Ook de goedkeuring van de coronapillen van Pfizer en Merck en optimistische berichten over de werkzaamheid van de vaccins van AstraZeneca, als booster, en Novavax tegen omikron, hielp deze week het sentiment. Woensdag stegen de olieprijzen al naar het hoogste niveau in vier weken, na een sterk olievoorradenrapport uit de Verenigde Staten. Marktanalist Edward Moya van Oanda wees op productie-onderbrekingen in Nigeria en Libië die het sentiment op de oliemarkten deze week ook een handje hielpen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.