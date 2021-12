Deliveroo moet alsnog pensioenpremies afdragen voor bezorgers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo valt onder de cao en moet daarom met terugwerkende kracht voor zijn bezorgers pensioenpremies afdragen. Dat was het oordeel van het gerechtshof Amsterdam dinsdag. Eerder dit jaar oordeelde het gerechtshof al dat bezorgers een arbeidsovereenkomst hebben met Deliveroo. De uitspraken betekenen dat Deliveroo met terugwerkende kracht pensioenpremies moet afdragen voor bezorgers. Een rol in het oordeel van de rechtbank speelde dat het bezorgen van maaltijden wordt gezien als de kernactiviteit van, het woord zegt het al, de maaltijdbezorger. De uitspraken bevestigen een eerder oordeel van een lagere rechtbank, de kantonrechter in Amsterdam. Het was niet meteen duidelijk hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn voor Deliveroo of sectorgenoten zoals Just Eat Takeaway.com en Delivery Hero. Bron: ABM Financial News

