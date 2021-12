Beursblik: significante contractverlenging van Volkswagen voor TomTom Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft een mooie contractverlenging getekend met Volkswagen. Dit zegt analist Marc Hesselink van ING. Het gaat om een meerjarige verlenging. Hoewel de financiële details niet werden gedeeld, denkt Hesselink dat het om een significant contract gaat. Ook is de verlenging volgens de analist een teken van vertrouwen van één van de grootste autofabrikanten in de wereld. Toch levert TomTom niet zijn volledige productscala aan Volkswagen. HERE, waarvan Volkswagen één van de aandeelhouders is, blijft de kaarten aan Volkswagen leveren, en Cariad zal de software ontwikkelen. ING heeft een Houden advies op TomTom met een koersdoel van 7,50 euro. Het aandeel stijgt dinsdag 5,6 procent naar 8,74 euro. Bron: ABM Financial News

