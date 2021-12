Argenx krijgt groen licht FDA Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArgenX

(ABM FN) Argenx mag zijn middel efgartigimod in de Verenigde Staten op de markt brengen. Dit heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration vrijdag besloten. Efgartigimod, dat de merknaam Vyvgart krijgt, is bedoeld voor de behandeling van gegeneraliseerde myasthenia gravis. Dit is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door schade aan de verbinding tussen de zenuwen en de spieren, die spierzwakte veroorzaakt. Analisten die Argenx volgen, zijn het erover eens dat dit innovatieve geneesmiddel de potentie heeft om een 'best-in-class' geneesmiddel te worden, met een geschatte jaaromzet tot vijf miljard dollar in 2030. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.