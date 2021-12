Video: optimisme beursexperts helemaal terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het optimisme onder beursexperts is weer helemaal terug. Dit concludeert analist Corne van Zeijl. Voor december verwacht maar liefst 42 procent van de experts een stijging van de AEX, terwijl 29 procent uitgaat van een daling. Dit blijkt uit de maandelijkse enquete van Van Zeijl. "Een echte originele decemberrally dus, omikron of niet", aldus Van Zeijl. Daar staat wel tegenover dat het sentiment over een langere periode minder rooskleurig is. "Bijzonder", vindt de analist. Voor de komende zes maanden rekent 35 procent van de beursexperts op een daling van de AEX en slechts een kwart ziet de index stijgen. Top & flop Voor december tippen de experts Ahold Delhaize, gevolgd door ING. Just Eat Takeaway en Unilever staan op een gedeelde derde plaats. Just Eat stond voor december juist nog bovenaan bij de floppers. Aandelen om te mijden zijn Royal Dutch Shell en Heineken, maar vooral Unibail-Rodamco-Westfield, vinden de experts. Klik hier voor: optimisme beursexperts helemaal terug Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.