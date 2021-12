Groene koersen op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten koerste woensdag, na een paar erg volatiele dagen en een sterk banenrapport, in het groen. De S&P 500 won 0,9 procent, de Dow Jones-index steeg 0,6 procent en techbeurs Nasdaq schreef 0,5 procent bij. "Beleggers schudden de verrassende verandering in de houding van Fed-voorzitter Jerome Powell van zich af", zo zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Powell liet dinsdag weten dat het wellicht nodig is om sneller te taperen. Hewson wees op de laatste banencijfers uit de VS. Er kwamen afgelopen week 534.000 banen bij aldus cijfers van loonstrookjesverwerker ADP. Rabobank sprak van een sterk en breed gedragen banenrapport. "Met een bijdrage aan de groei uit alle sectoren zet november de trend uit oktober voort", aldus marktanalist Philip Marey. "De Amerikaanse economie kabbelt vooruit", aldus Hewson. Vrijdag volgt het officiële rapport. Verder wezen de cijfers Markit op een kleine groeivertraging, maar die van ISM lieten een versnelling zien. Het cijferseizoen loopt op zijn laatste benen. Dinsdagavond nabeurs kwamen Hewlett Packard en GlobalFoundries nog met cijfers en vanmiddag was het de beurt aan Constellation Brands. "We verwachten dat de markt geleidelijk zijn focus verlegt van omikron naar positieve groei- en winstcijfers, waardoor aandelen hun opwaartse trend kunnen hervatten", zei CIO Mark Haefele van UBS. Dit pakt volgens hem vooral positief uit voor Japanse en Europese aandelen, energie en financials. "We kunnen wat stabilisatie zien, na de forse bewegingen van de afgelopen dagen", zo zei Hewson, die tegenslagen rond omikron daarbij buiten beschouwing laat. Olie noteerde woensdag tot 1,7 procent hoger. De euro/dollar noteerde op 1,1328. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1321 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1311 op de borden. Bedrijfsnieuws ExxonMobil wil de winst en kasstroom in 2027 verdubbelen ten opzichte van 2019. Daarnaast zal het jaarlijks 20 tot 25 miljard dollar investeren, ook in groene projecten. Het aandeel steeg 1,9 procent. Hewlett Packard zag de winst hard stijgen dankzij een juridische overwinning op Oracle. De omzet steeg licht. De outlook voor heel 2021 werd herhaald. Het aandeel koerste 6,0 procent hoger. GlobalFoundries verraste positief, met een omzetgroei en zwarte cijfers. Het aandeel koerste tot 2,1 procent in het rood. BioNTech verloor 3,0 procent, ondanks dat CEO CEO Ugur Sahin tegen Reuters zei dat zijn samen met Pfizer ontwikkelde vaccin vermoedelijk goed beschermd tegen de omikronvariant. Het aandeel Salesfoce.com koerste woensdag 9,1 procent lager, na het afgeven van een tegenvallende outlook. Bron: ABM Financial News

