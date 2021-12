'Aandeleninkoop ForFarmers positief signaal' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) Het door ForFarmers voorbeurs aangekondigde aandeleninkoopprogramma van 50 miljoen euro is geen verrassing, maar heeft wel een positieve impact op de winst per aandeel en het dividend. Dit stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam woensdag. Omgerekend gaat het om 15 procent van het aandelenkapitaal, aldus de analist. Daarvoor moet de aandeelhoudersvergadering nog wel toestemming verlenen, merkte de analist op. Vermoedelijk is de verkoopdruk die ontstond doordat APG afscheid nam van het belang in ForFarmers vrijwel voorbij, aldus De Boer, dus het inkoopprogramma zal voor de nodige steun zorgen. "We zijn positief over het aandeleninkoopprogramma, maar handhaven ons Houden advies, omdat de marktomstandigheden uitdagend blijven", aldus De Boer. Het koersdoel is 4,20 euro. Het aandeel steeg woensdag maar liefst 10 procent naar 3,81 euro Bron: ABM Financial News

