Dreigende paniek op Wall Street betijt

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond lager, nadat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve de markt schrik aanjoeg door te waarschuwen dat de omicronvariant van het coronavirus reden kan zijn om de stimulering sneller af te bouwen.



De Dow Jones-index daalde 1,4 procent tot 34.622,02 punten, de S&P500-index verloor 1,3 procent tot 4.592 punten en technologie-index Nasdaq daalde 1,2 procent tot 17.196,71 punten. Daarmee beperken de verliezen zich wel, na sterkere dalingen in de eerste handelsuren.

"De recente stijging van het aantal coronabesmettingen en de opkomst van de Omikron-variant zorgen voor neerwaartse risico's voor de werkgelegenheid, de economie en leiden tot meer onzekerheid ten aanzien van de inflatie", aldus Powell. "Toenemende zorgen over het virus kunnen ertoe leiden dat werknemers minder geneigd zijn om naar het werk te gaan, hetgeen het herstel van de arbeidsmarkt zal vertragen en de verstoringen in de aanvoerketen zal verergeren." Powell zei ook dat het woordje "voorbijgaand" bij de inflatie echt niet meer zou moeten worden gebruikt.

"Tussen de regels lezend, lijkt het erop dat Powell zich dramatisch meer zorgen is gaan maken over het risico van aanhoudend hoge inflatie, en daarom de obligatie-opkopen van de Fed sneller wil beëindigen", zei Matt Weller van Forex.com. De uitspraken hebben een storm door de grote markten gejaagd. "Amerikaanse indices, vrezend voor een versnelde stop van de trein van het gemakkelijke geld, testen de laagste niveaus van de maand."

De handel zag er eerder dinsdag zelfs paniekachtig uit, met een zeer grote meerderheid van de aandelen in het rood. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zitten beleggers momenteel in een achtbaan. "De grootste zorg onder beleggers en handelaren is of de huidige vaccins effectief zijn en hoe gevaarlijk de nieuwe variant is", aldus Aslam.

Maandag herstelden de beurzen nog deels van de klap van vrijdag, nadat de Amerikaanse president Joe Biden zei er geen reden tot paniek is met betrekking tot de omikron-variant en dat hij geen nieuwe lockdowns voorziet.

Topman Stéphane Bancel van vaccinmaker Moderna waarschuwde echter dat bestaande vaccins wellicht niet voldoende beschermen tegen omikron. "Er was maar één opmerking van de topman van Moderna voor nodig om de markten te laten ontsporen. De markten haten onzekerheid en dat is precies wat we nu hebben", aldus Russ Mould van AJ Bell.

Op economisch vlak bleek de index voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen in november te zijn gedaald van 111,6 naar 109,5, meldde Conference Board. De inkoopmanagersindex van Chicago over november liet een sterker dan verwachte vertraging zien in november en de Amerikaanse huizenprijzen stegen in september minder hard, maar nog altijd met 18 procent op jaarbasis in de tien grootste stedelijke regio's.

De olieprijs daalde fors. Een januari-future West Texas Intermediate daalde 5,3 procent tot 65,90 dollar. Brent-olie werd 5,2 procent goedkoper op 68,98 dollar. De aardgasprijs daalde 4 procent.



De euro/dollar bleef sterk op 1,1311. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1327 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1280 op de borden. Sinds de ontdekking van de nieuwe virusvariant is de euro hersteld tegenover de dollar, omdat de verwachte renteverhogingen van de Fed deels werden uitgeprijsd.

Bedrijfsnieuws

Moderna verloor 3,3 procent, na de uitspraken van de CEO. Het bedrijf liet dit weekend nog weten dat het binnen anderhalve maand een vaccin tegen omikron zou kunnen ontwikkelen. Het aandeel steeg maandag dan ook 12 procent. Regeneron waarschuwde dinsdag ook dat zijn antlichamenbehandeling mogelijk minder effectief is tegen omikron. Het aandeel verloor 1,7 procent.

Concurrerende vaccinfabrikant Pfizer, die maandag nog 3 procent daalde, noteerde dinsdag juist 3 procent hoger.

Ook Apple was een opvallende winnaar. de iPhone-fabrikant werd bijna 3 procent meer waard.



Facebook, inmiddels bekend als Meta Platforms, moet zijn social mediabedrijf Giphy weer verkopen, omdat de overname uit 2020 de concurrentie in het Verenigd Koninkrijk schaadt. Dit heeft de Britse Competition and Markets Authority vastgesteld. Het aandeel Meta verloor 3 procent.

Dinsdag nabeurs openen Hewlett Packard en GlobalFoundries de boeken.