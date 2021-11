Zoektocht naar nieuwe CFO Walmart begonnen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walmart moet op zoek naar een nieuwe CFO, nadat Brett Biggs, zijn vertrek aankondigde. Dit liet het Amerikaans supermarktketen maandag weten. Biggs zal tot eind januari 2023 aanblijven, en volgend jaar helpen met de transitie naar een opvolger. Bron: ABM Financial News

