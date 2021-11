Olieprijs daalt fractioneel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De olieprijs heeft woensdag een pas op de plaats gemaakt, nadat de olievoorraden in de Verenigde Staten afgelopen week gestegen bleken. Een januari-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,1 procent lager tot 78,39 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. In de week eindigend op 19 november stegen de voorraden ruwe olie met 1,0 miljoen vaten tot 434,0 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 0,6 miljoen vaten tot 211,4 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 2,0 miljoen vaten tot 121,7 miljoen stuks. "Cijfers over de olievoorraden lieten een verdeeld beeld zien", aldus analist Edward Moya van Oanda. "De stijging met een miljoen vaten lag dichtbij de stijging van 2,3 miljoen vaten die het American Petroleum Institute een dag eerder nog meldde, maar de consensus lag juist op een daling van 1,5 miljoen vaten", aldus Moya. "De Amerikaanse productie steeg met 11,5 miljoen vaten per dag en deze zal vermoedelijk blijven stijgen omdat het aantal actieve boorplatformen ook blijft toenemen." De ogen gaan vooral uit naar een bijeenkomst van oliekartel OPEC+ volgende week. Tot dusver ging het oliekartel niet in op wensen van onder meer de Amerikaanse president Joe Biden om de olieproductie sneller op te voeren. Biden kondigde zelf dinsdag aan dat er 50 miljoen vaten olie worden vrijgegeven van de strategische olievoorraad om de hoge olieprijs omlaag te drukken. Ook China, India, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea doen mee. "Dit zal uiteindelijk ook doorwerken naar jouw benzinestation", zei Biden. Bron: ABM Financial News

