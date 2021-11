Amerikaanse inkomens omhoog

(ABM FN-Dow Jones) Het inkomen van de gemiddelde Amerikaan is in oktober gestegen, terwijl de uitgaven opliepen in een hoger tempo. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid.

De inkomens stegen op maandbasis met 0,5 procent in oktober, na een daling van 1,0 procent in de voorgaande maand.

De bestedingen zijn in oktober met 1,3 procent opgelopen, na een plus van 0,6 procent in september.

Kerninflatie

De PCE kernprijsindex steeg in oktober op maandbasis 0,4 procent, na een plus van 0,2 procent in september. Op jaarbasis noteerde index 4,1 procent hoger, tegenover 3,7 procent in september.