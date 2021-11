Samsung bouwt grote chipfabriek in Texas Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Samsung Electronics

(ABM FN-Dow Jones) Samsung Electronics gaat 17 miljard dollar investeren in de bouw van een nieuwe fabriek in het Amerikaanse Texas. Dit kondigde het Zuid-Koreaanse halfgeleiderbedrijf woensdag aan. Daarmee hoopt Samsung de productie van halfgeleiders te vergroten en de tekorten in de aanvoerketen terug te dringen. De bouw van de fabriek zal in de tweede helft van 2022 van start gaan, en de eerste chips zullen naar verwachting vanaf de tweede helft van 2024 geproduceerd kunnen worden. Bron: ABM Financial News

