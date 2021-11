Lagarde: inflatie blijft onzekere factor

Gemiddelde inflatie sinds november 2019 gemiddeld 1%.....



Hoe ziet dat mandje van de ecb er dan uit want ik ben maar een redelijk normale burger en bij mij is alles maar dan ook alles al 2 jaar lang alleen maar duurder geworden em vele malen meer dan 1%.



Verzekeringen

Gemeentelijke kosten en belastingen

De boodschappen werden tijdens corona al flink duurder en nu pas komen de producenten er echt overheen met hun verhogingen.

Andere winkels ook

Huren stijgen gewoon door elk jaar.

Prijs van een koopwoning is volgens mij ook al wat langer dan sinds nov 2019 aan het stijgen en daardoor ook de woz verbonden lasten en ook de eigenaren belasting etc



Ik zal eerlijk zijn, er is ook iets niet gestegen.

Mijn salaris.



Elke euro die ik in 2019 heb verdiend en op een spaarrekening heb gezet heeft nu nog maar de koopkracht van pakweg 90ct.



Rara hoe kan dat Christine.....



Heb jii geen last van he want jij verdiend genoeg om genoeg assets te kunnen kopen en je had al bergen dus jij en de rest van die overbetaalde bende bij de ecb zien die pijn die de doorsnee burger heeft niet....



Jouw kosten zijn maar een fractie van je inkomen dat praat een stuk makkelijker en is ook nog betaald uit ons belasting geld.