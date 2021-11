Licht hogere opening AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Donderdag daalde AEX juist nog 0,3 procent naar 825,06 punten. Verliezen voor de indexzwaargewichten Shell, Unilever en Adyen wogen op de koersvorming. Op Wall Street wisten de S&P 500 en techbeurs Nasdaq donderdagavond met bescheiden winsten hun recordstanden aan te scherpen. De Dow Jones index gaf wel nipt terrein prijs. Beleggers blijven bezorgd over de hoge inflatie, maar het sterke kwartaalcijferseizoen en gunstige economische data bieden houvast. Daarnaast zijn er weinig alternatieven voor aandelen en hopen de markten dat consumenten het economisch herstel blijven ondersteunen. "Zolang de detailhandelsverkopen blijven stijgen en het consumentenvertrouwen sterk blijft, is de kans groot dat we nieuwe all time highs blijven zien", voorspelt Naeem Aslam van AvaTrade. De analist waarschuwde wel voor het stijgende aantal coronabesmettingen in de VS en vraagt zich af welke impact Thanksgiving, over een week, zal hebben op de coronacijfers. Marktanalist Giorgo Caputo van JP Hambro Capital Management denkt dat de markten tekenen van een afzwakkende inflatie willen zien voordat ze echt verder kunnen stijgen. "Ik weet niet of dat in de komende maanden gaat gebeuren", zei hij. "Misschien wel, maar waarschijnlijk duurt het iets langer." Chipgigant Nvidia werd donderdag beloond met een koersstijging van ruim 8 procent na het overleggen van overtuigende kwartaalcijfers woensdag nabeurs. Gisterenavond nabeurs kon de Amerikaanse toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie Applied Materials echter geen overtuigende cijfers overleggen door problemen in de toeleveringsketen. Het aandeel koerste in de elektronische handel 5 procent lager. Apple weer ’s werelds duurste bedrijf Het aandeel Apple klom donderdagavond in New York met een stijging van bijna 3 procent naar zijn hoogste stand ooit en wisselde Microsoft weer af als ’s werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten. Persbureau Bloomberg wist het vuurtje voor beleggers op te stoken door op basis van ingewijden te melden dat Apple een project om zelf een elektrische auto te bouwen wil versnellen. De focus zou daarbij liggen op een volledig zelfrijdende auto. Apple is al sinds 2014 bezig met "Project Titan", waarbij het op twee paarden tegelijk wedde: enerzijds een elektrische auto met beperkte zelfrijdende mogelijkheden en anderzijds een volledig zelfrijdend model. Volgens Bloomberg kiest Apple er nu onder leiding van Kevin Lynch dus voor om zich helemaal te richten op die laatste versie. Alibaba heeft zijn magie verloren In Azië noteren de hoofdbeurzen vanochtend tot ruim een procent in het groen, met uitzondering van de Hang Seng index in Hongkong die door forse uitglijders van techaandelen juist meer dan een procent prijs geeft. Sinds de Chinese autoriteiten eind vorig jaar hun grip op de grote technologiebedrijven verstevigden hebben de aandelen van Tencent, Alibaba en Baidu flink aan glans verloren. Onder meer hoge boetes en dreigende opknipscenario’s wegen zwaar op het sentiment. Alibaba, waarvan oprichter China Jack Ma door de autoriteiten op de knieën werd gedwongen, rapporteerde donderdag nabeurs cijfers die niet voldeden aan de verwachtingen. Het aandeel koerste vanochtend 11 procent lager. Sinds de piek ongeveer 1 jaar geleden is de koers van het aandeel nu ruimschoots gehalveerd. Zoekmachinegigant Baidu, het Chinese alternatief voor Google, daalde donderdag al ruim 8 procent na cijfers. Vanochtend daalde het aandeel met ruim 3 procent verder. Tencent weet vandaag de schade wel beperkt te houden tot enkele tienden van een procent. Olieprijs weer in de lift na forse daling De Amerikaanse olie-future staat sinds een piek vorige week van 85 dollar flink onder druk. Donderdag herstelde de future evenwel licht met een winst van krap een procent op 79,01 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend klimt de future met ruim een half procent verder. Positieve Amerikaanse macrodata misten hun uitwerking niet op de oliemarkten. Zo liet de Philadelphia Fed index onverwachte tekenen van verbetering in de aanvoerketen zien. Toch blijft er onzekerheid boven de oliemarkten hangen, waarschuwen marktkenners, nu China net als de Verenigde Staten, overweegt om zijn strategische oliereserves in te zetten om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit moet ook helpen om de prijzen te drukken en zo de hoge inflatie wat omlaag te brengen. De bedrijfsagenda en de macro-economische agenda zijn vandaag vrijwel leeg. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg donderdag 0,3 procent op 4.704,54 punten, de Nasdaq won 0,5 procent op 15.993,71 punten en de Dow Jones index daalde 0,2 procent bij een slot van 35.870,95 punten. Bron: ABM Financial News

