JD.com boekt verlies

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JD.com heeft in het derde kwartaal verlies geleden door koersdalingen van zijn beursgenoteerde beleggingen, terwijl de operationele kosten door marketing en bonussen harder stegen dan de omzet. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Chinese bedrijf. Het verlies bedroeg 2,8 miljard renminbi, of ruim 435 miljoen Amerikaanse dollar, tegen een winst van 7,6 miljard renminbi een jaar eerder. Het werd vooral veroorzaakt door een verlies van 3,1 miljard renminbi op de marktwaardering van beursgenoteerde aandelen. Deze niet-operationele post leverde vorig jaar in deze periode nog een plus van 4,5 miljard renminbi op. De omzet steeg wel, met 25,5 procent op jaarbasis tot 219 miljard renminbi, of 34 miljard dollar. De kosten van deze omzet stegen echter sterker, met 27,3 procent tot 188 miljard renminbi, vooral door een toename van de marketingkosten met 42 procent en door aandelenbonussen voor het personeel. De algemene kosten stegen door die bonussen met 91 procent tot 3,1 miljard renminbi. De operationele winst daalde hierdoor ook van 4,4 miljard naar 2,6 miljard renminbi. De resultaten die JD.com presenteerde waren wel beter dan analisten hadden voorzien en het aandeel lijkt op de Nasdaq ruim 2 procent hoger te gaan openen. JD.com telt drie divisies: Retail, dat zich bezighoudt met online marktplaatsen en marketingdiensten in China, Logistics en een derde divisie met daarin vastgoed, de chat-en-koop-app Jingxi, buitenlandse bedrijven en technologie-initiatieven. Bron: ABM Financial News

