Winststijging Royal Mail

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Royal Mail heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2022 de winst zien aantrekken en is van plan aandeelhouders te belonen. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Britse post- en pakketbezorger. In de afgelopen zes maanden tot en met 26 september kwam de winst voor belastingen uit op 315 miljoen pond, omgerekend circa 375 miljoen euro. Een jaar eerder boekte Royal Mail nog een winst van slechts 17 miljoen pond. De aangepaste operationele winst bedroeg 404 miljoen pond tegen 37 miljoen pond een jaar eerder. Voor heel het jaar mikt Royal Mail op een aangepaste operationele winst van ongeveer 500 miljoen pond. De omzet steeg in het afgelopen halfjaar tot bijna 6,1 miljard pond tegen 5,7 miljard pond een jaar eerder. Verder kondigde het post- en pakketbedrijf een interim-dividend van 6,7 pence per aandeel aan. Ook wil het per direct tot 200 miljoen pond aan eigen aandelen inkopen. Royal Mail zal in januari ook een speciaal dividend uitkeren van nog eens 200 miljoen pond. Wel waarschuwde Royal Mail voor de gevolgen van onder meer de coronacrisis en de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op de mondiale aanvoerketens. Bron: ABM Financial News

