Panden Atrium bijna allemaal weer open

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Atrium European Real Estate heeft bijna al zijn verhuurde vestigingen in het derde kwartaal weer de deuren zien openen. Dit maakte het vastgoedfonds dinsdag bekend in een tussentijds handelsbericht. De omzet van de huurders steeg in september naar 92 procent van de omzet in 2019. Het aantal bezoekers zat in september op 81 procent van de bezoekersaantallen in 2019. Over de eerste negen maanden daalden de huurinkomsten van Atrium echter wel, met 6,6 procent op jaarbasis tot 99,5 miljoen euro. De bezettingsgraad daalde nipt, van 92,3 naar 92,2 procent. Wel denkt Atrium dat de bezettingsgraad gaat stijgen, nu alle winkels weer open zijn. De zogeheten EPRA-winst daalde op jaarbasis op een vergelijkbare basis met 4,6 procent naar 83,0 miljoen euro. De EBITDA daalde op jaarbasis zelfs met 9,7 procent naar 83,0 miljoen euro. Atrium had medio november nog 478 miljoen euro in kas en nog voor 300 miljoen euro aan ongebruikte kredietfaciliteiten. Het aandeel Atrium daalde maandag 0,3 procent naar 3,53 euro. Bron: ABM Financial News

