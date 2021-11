TKH ziet resultaten aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft in het derde kwartaal de resultaten zien aantrekken, in lijn met de eigen verwachtingen. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit een tussentijdse update van TKH. "Na een sterk herstel in de eerste helft van dit jaar, boekten we uitstekende resultaten in het derde kwartaal", aldus CEO Alexander van der Lof. Alle drie divisies droegen bij de omzetgroei van 27,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder. Vooral het herstel van Industrial Solutions was volgens TKH sterk met een omzetstijging voor deze divisie van 43,1 procent. Verstoringen in de aanvoerketen, hadden nauwelijks een effect op de omzet. "Deze problemen zijn beheersbaar en hebben tot dusver een beperkte impact op de activiteiten. We verwachten wel dat de impact tijdelijk kan toenemen voor enkele activiteiten vanwege tekorten aan componenten en toegenomen kosten", aldus Van der Lof. "Maar dankzij onze prijskracht kunnen we de meeste prijsverhogingen doorberekenen." Het EBITA-resultaat exclusief eenmalige posten, trok zelfs met 68,3 procent aan. Het orderboek bleef hoog en steeg ten opzichte van een kwartaal eerder. Outlook TKH Group bevestigde dinsdag zijn outlook voor het gehele boekjaar. De onderneming verwacht een onderliggende nettowinst tussen de 106 en 112 miljoen euro. In 2020 kwam deze post uit op 70,3 miljoen euro. Inmiddels maakte TKH in het derde kwartaal een rendement van 13,7 procent op de omzet. Daarmee komt de beoogde 15 procent steeds meer in beeld. Op woensdag 17 november houdt TKH een beleggersdag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.