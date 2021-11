Europese goedkeuring Galapagos voor filgotinib tegen colitis ulcerosa Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft filgotinib goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa. Dit meldde Galapagos maandagmiddag. "We zijn zeer verheugd dat de Europese Commissie Jyseleca heeft goedgekeurd als een behandeling voor mensen die lijden aan CU. Deze beslissing ondersteunt het werkings- en veiligheidsprofiel van Jyseleca, dat, tot dusver, is onderzocht bij meer dan 1.250 patiënten met CU", zei CEO Onno van de Stolpe in een toelichting. "Onze focus ligt nu op het zo snel mogelijk beschikbaar maken van deze behandeling voor artsen en patiënten met CU binnen de gehele Europese Unie", aldus de topman van Galapagos. Jyseleca, de merknaam van filgotinib, werd eerder al goedgekeurd in Europa als behandeling tegen reuma. Ook in Japan mag Jyseleca als reumamedicijn worden verkocht. In de Verenigde Staten lijkt goedkeuring voor de ontstekingsremmer als behandeling tegen zowel reuma als CU vrij klein, omdat toezichthouder FDA veiligheidsbezwaren heeft. Het aandeel Galapagos noteerde na het nieuws bijna 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

