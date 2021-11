Valuta: vrije val voor euro

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond 1,1470 dollar na de scherpe stijging van de Amerikaanse munt in antwoord op de duidelijk hoger dan verwachte inflatie van 6,2 procent over oktober.

"De markt heeft daarmee het signaal aan het adres van de Federal Reserve afgegeven, dat het nu echt de rente moet verhogen om de prijsstijgingen een halt toe te roepen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Daarmee ligt er bij voorzitter Jerome Powell een opdracht: of zijn beleid aanpassen of zijn toelichting bij handhaving van het beleid meer diepgang geven, ter geruststelling van de markt", aldus Van der Meer.

De handelaar van Ebury sluit niet uit de dollar na de recente stijging weer wat terugvalt, waarmee de euro weer in de buurt van de 1,1500 kan komen. Technisch is de munt nu duidelijk door deze steun heen gegaan, waarna het volgende steunpunt van 1,1430 euro in beeld komt. Mocht dat ook niet houden, volgt voor de Europese munt 1,1400 dollar.

Van der Meer voorziet voor vandaag weinig beweging, daar in de Verenigde Staten in verband met Veteranendag de banken gesloten zijn. Daarmee is de agenda voor vandaag in de VS leeg.



De Britse economie groeide in het derde kwartaal met 1,3 procent minder hard dan vooraf gedacht. De productie van de Britse industrie over september liet verder een onverwachte daling zien van 0,4 procent, terwijl er was gerekend op een plusje van 0,1 procent.

Spreker van belang voor de valutamarkt is vandaag bestuurslid van de Europese Centrale Bank Isabel Schnabel.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,1471 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8560 Britse pond. Het Britse pond noteerde donderdag eveneens onveranderd op 1,3409 dollar.