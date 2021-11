AEX licht hoger geopend, Prosus en Ahold aan kop

Wat ik nog mis in de krantenkoppen is de correlatie tussen koersbeweging JET en Prosus. Prosus heeft dit voorjaar een investering in WOLT gedaan. Ik weet niet of dat de 1e investering was van Prosus in Wolt. Maar ervan uitgaande dat de capital raise van 800 mln bij die investeringsronde 25% van het aandelenkapitaal was - dan was de waardering 3,2 miljard. En nu voor 7 miljard verkocht aan Doordash. Dat laat zien dat Prosus continu goed zit qua investeringen. Gebeurt nu vaker dat er in een klein jaar 100% stijging marktwaarde is. Is de vraag nog wel in hoeverre dit daadwerkelijk eurotjes oplevert voor de koers, of dat de koers nu meer stijgt omdat het vertrouwen groter is dat de andere investeringen van Prosus ook zo goed gaan. Daar tegenover staat: JET krijgt er serieuse concurrentie nu bij van Doordash in EUropa. Je kan er gif op innement dat WOLT nu ook in Duitsland wil uitbreiden.