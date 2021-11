Valuta: rustige week in verschiet

(ABM FN-Dow Jones) Het is vanochtend rustig op de valutamarkten en ook de rest van de week lijkt het niet erg druk te worden. Dit zegt valuta-analist Joost Derks van iBanFirst in gesprek met ABM Financial News.

"De komende week staan er geen bijzondere events op de agenda, maar we gaan wel een interessante periode tegemoet", meent Derks. De Fed gaat beginnen met taperen en de Bank of England hield een renteverhoging nog even in de tas.

Een belangrijke kwestie is wat er met de inflatie gebeurt, aldus Derks.

"Van onze klanten horen we dat de prijzen voor komend jaar over een breed pallet toch echt substantieel hoger zijn en dat zij daar geen verandering in zien de komende tijd", aldus Derks, die daarbij ook wijst op de enorme spaartegoeden die er zijn en die de mensen schijnbaar in de zakken brandt. Kortom, Derks vreest voor een verder oplopende inflatie. "Een eerste, al is het maar kleine renteverhoging van de centrale banken, zou wel eens een broodnodig signaal kunnen zijn om de koopwoede en prijsstijgingen in te dammen."

De euro/dollar handelde maandag nipt lager op 1,1553.