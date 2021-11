Minder omzet en resultaat voor PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het derde kwartaal een lagere omzet en genormaliseerd bedrijfsresultaat geboekt. Dit bleek maandag voorbeurs. "De aanpassing van de btw-regels voor kleine goederen van buiten de EU en andere wet- en regelgeving in China hadden het derde kwartaal een sterkere tijdelijke negatieve impact op de internationale volumes dan voorzien. De resultaatontwikkeling bij zowel Pakketten als Mail in Nederland stond hierdoor onder druk", zei CEO Herna Verhagen in een toelichting. De omzet daalde op jaarbasis van 742 miljoen naar 729 miljoen euro en de genormaliseerde EBIT ging van 36 naar 23 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus gingen juist uit van een kleine omzetstijging tot 752 miljoen met een genormaliseerd bedrijfsresultaat van 24 miljoen euro. De omzet van Parcels kwam uit op 505 miljoen euro, terwijl de Nederlandse post goed was voor een omzet van 345 miljoen euro. Daarmee presteerden beide onderdelen slechter dan analisten hadden verwacht. De pakketvolumes stegen met 1,6 procent en bij mail was dit 0,5 procent. Dit laatste was te danken aan eenmalige items door Covid-19 en verbetering van het onderliggende substitutie-effect. De omzet van de divisie PostNL Other kwam uit op 52 miljoen euro, wat wel een flinke meevaller was. Outlook Bij de halfjaarcijfers verhoogde PostNL opnieuw de outlook en maandag herhaalde het postbedrijf deze. Dat betekent dat PostNL op een genormaliseerd bedrijfsresultaat van 280 tot 310 miljoen euro en een vrije kasstroom van 250 tot 280 miljoen euro rekent in 2021. Na negen maanden lag de genormaliseerde EBIT reeds op 216 miljoen euro en bedraagt de vrije kasstroom 223 miljoen euro. Voor heel 2021 mikken de analisten op een omzet van 3.545 miljoen euro met een genormaliseerd bedrijfsresultaat van 299 miljoen euro. De briefpostvolumes krimpen dit jaar volgens de kenners met 1,7 procent, maar de pakketvolumes stijgen daarentegen met 18,4 procent. De vrije kasstroom voor het gehele jaar wordt door de analisten geraamd op 264 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

