Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Galapagos Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Galapagos verlaagd van 56,00 naar 53,00 euro bij een ongewijzigd Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport. Analist Peter Welford verlaagde de verwachte piekomzet van filgotinib, of Jyseleca in de Verenigde Staten, van 1,6 miljard tot 740 miljoen dollar. De kans dat filgotinib in de VS wordt gelanceerd als ontstekingsremmer wordt steeds kleiner. De FDA deed eerder al moeilijk over filgotinib als behandeling tegen reuma en ook als behandeling tegen chronische darmontstekingen is een marktlancering nog ver weg. Volgens Welford zal het tijd kosten om de perceptie over de herijkte pijplijn te verbeteren en blijft het aandeel daardoor volatiel. Betekenisvolle licentiedeals die een ‘boost’ zouden kunnen geven, moeten volgens Jefferies mogelijk wachten tot Galapagos een opvolger heeft gevonden voor CEO Onno van de Stolpe, die met pensioen gaat. Het aandeel Galapagos sloot vrijdag 2,1 procent lager op 46,74 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.