Olieprijs lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen. Daarmee sloot de olieprijs op zijn laagste niveau sinds half oktober. Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 29 oktober zijn gestegen met 3,3 miljoen vaten tot 434,1 miljoen stuks. Een week eerder liepen de voorraden al op met 4,3 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden daarentegen met 1,5 miljoen vaten tot 214,3 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen evenwel met 2,2 miljoen vaten tot 127,1 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 85,1 naar 86,3 procent. Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week zijn gestegen met 3,6 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden daalden met 552.000 vaten en de distillaatvoorraden met 573.000 vaten stegen. De ruwe olievooraden in de leveringshub Cushing, Oklahoma daalden ondertussen met 882.000 vaten. Daarnaast kijkt de markt uit naar een bijeenkomst op donderdag van de OPEC en zijn bondgenoten. De Amerikaanse president Joe Biden en anderen hebben de druk op de groep opgevoerd om de productie agressiever te verhogen dan momenteel gepland. Biden zei woensdag tegen verslaggevers tijdens de klimaattop in Glasgow dat het "niet goed" is voor Rusland, Saoedi-Arabië en andere producenten om de productie tegen te houden om de prijzen te verhogen. Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 3,6 procent, ofwel 3,05 dollar, lager op 80,86 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

