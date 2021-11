RBC verhoogt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) RBC heeft het koersdoel voor Basic-Fit verhoogd van 36,50 naar 43,50 euro met een onveranderd Sector Perform advies. Een nieuwe coronagolf met opzeggingen van abonnementen blijft het grootste risico voor de fitnessketen, menen de analisten van RBC. Blijft die uit dan zal de markt vooral letten op het succes van de uitrol van nieuwe clubs en hoe die nieuwe clubs presteren. Het aandeel Basic-Fit sloot vrijdag op 42,00 euro. Bron: ABM Financial News

